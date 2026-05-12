Новые правила призыва на срочную службу приняли в Грузии

Власти Грузии приняли решение об изменении правил призыва на срочную службу. В текущем году в армию планируется призвать 5,8 тыс человек.

Граждан Грузии начнут призывать в армию при помощи компьютерных технологий. Об этом гласят поправки в Кодекс обороны страны, утвержденные 13 мая парламентом в третьем и окончательном чтении.

В нынешнем году на срочную службу в республике планируется призвать 5,8 тыс граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Призывников из общего списка будет отбирать в случайном порядке компьютерная система.

Согласно поправкам, теперь уведомление о призыве в армию может быть отправлено призывнику на электронную почту или текстовым сообщением на мобильный телефон.

Если повестку вручить невозможно, а призывник не отвечает на смс и электронные письма, ее будут размещать на портале Сил обороны Грузии. Повестка будет считаться врученной через неделю после опубликования. В этом случае призывнику все равно необходимо будет в течение 10 дней после передачи повестки явиться в орган призыва.