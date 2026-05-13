Армения будет и далее работать над построением здоровых отношений с Россией – Мирзоян

Армянская сторона планирует продолжать процесс выстраивания нормальных отношений с Россией, такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян (в данный момент находится в отпуске в связи с избирательной кампанией).

Он назвал как минимум несправедливыми заявления о том, что Ереван испортил отношения с Москвой. Дипломат подчеркнул, что Армения прилагала ранее, прилагает в данный момент и собирается продолжить прилагать усилия для налаживания нормальных и здоровых отношений партнерства с РФ.

"Это не значит, что наша внешняя политика будет сконцентрирована только на этом направлении. Мы озвучивали наш подход – сбалансированная внешняя политика"

– Арарат Мирзоян

Министр констатировал, что Ереван стремится к диверсификации связей, причем как в области экономики, так и на политическом треке.

Он добавил, что одна задача не будет реализовываться за счет другой.