На юг России идет большая вода

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неустойчивая погода, установившаяся в регионах Северного Кавказа, ведет к подъему воды в реках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и других республик региона, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Юг России, в частности практически все регионы Северного Кавказа, ждут половодья, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"На юге сохраняется неустойчивая погода: 14-16 мая на малых реках и в водотоках бассейна реки Кубань, а также на реках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, всех республик Северного Кавказа ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок"

- Марина Макарова

Также рост уровня воды с достижением опасных отметок также прогнозируется в азиатской части России, добавила синоптик, передает ТАСС. 

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на воскресенье, 6 апреля, на Дагестан снова обрушилась непогода. На регион обрушились сильные дожди, которые подтопили территории, в том числе федеральную трассу, а в ряде районов было аварийно отключено электроснабжение. Впоследствии на отдельных территориях республики был введен режим ЧС, поскольку осадки привели к подтоплениям нескольких участков федеральной автомобильной дороги "Кавказ", в частности на территории Дербентского района и в городе Дагестанские Огни.

