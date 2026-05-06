На юг России идет большая вода

Юг России, в частности практически все регионы Северного Кавказа, ждут половодья, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"На юге сохраняется неустойчивая погода: 14-16 мая на малых реках и в водотоках бассейна реки Кубань, а также на реках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, всех республик Северного Кавказа ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок"
- Марина Макарова
Также рост уровня воды с достижением опасных отметок также прогнозируется в азиатской части России, добавила синоптик, передает ТАСС.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на воскресенье, 6 апреля, на Дагестан снова обрушилась непогода. На регион обрушились сильные дожди, которые подтопили территории, в том числе федеральную трассу, а в ряде районов было аварийно отключено электроснабжение. Впоследствии на отдельных территориях республики был введен режим ЧС, поскольку осадки привели к подтоплениям нескольких участков федеральной автомобильной дороги "Кавказ", в частности на территории Дербентского района и в городе Дагестанские Огни.