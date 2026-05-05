Вестник Кавказа

Полпред президента в СКФО назвал приоритет для врио главы Дагестана

Полпред президента в СКФО назвал приоритет для врио главы Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юрий Чайка заявил, что важнейшей задачей для Федора Щукина станет решение проблем, связанных с весенними ливнями в Дагестане.

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка назвал приоритетную цель для Федора Щукина, который ранее стал врио главы Дагестана. По словам Чайки, сейчас перед Щукиным стоит задача устранить последствия весенних затоплений и оползней в республике. 

"Одним из ключевых приоритетов на ближайшую перспективу должна стать окончательная ликвидация последствий недавнего разгула стихии и адресная помощь каждому пострадавшему без исключения"

– Федор Щукин

Отметим, что Чайка сегодня официально представил Щукина на сессии парламента Дагестана. 

Напомним, что Дагестан оказался во власти стихии в конце марта-начале апреля. Потоки воды, вызванные мощными ливнями, нанесли ущерб транспортной инфраструктуре, а также разрушили или повредили жилые дома во многих районах региона. Свыше 11 тыс человек было эвакуировано.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
560 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.