Полпред президента в СКФО назвал приоритет для врио главы Дагестана

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка назвал приоритетную цель для Федора Щукина, который ранее стал врио главы Дагестана. По словам Чайки, сейчас перед Щукиным стоит задача устранить последствия весенних затоплений и оползней в республике.

"Одним из ключевых приоритетов на ближайшую перспективу должна стать окончательная ликвидация последствий недавнего разгула стихии и адресная помощь каждому пострадавшему без исключения"

– Федор Щукин

Отметим, что Чайка сегодня официально представил Щукина на сессии парламента Дагестана.

Напомним, что Дагестан оказался во власти стихии в конце марта-начале апреля. Потоки воды, вызванные мощными ливнями, нанесли ущерб транспортной инфраструктуре, а также разрушили или повредили жилые дома во многих районах региона. Свыше 11 тыс человек было эвакуировано.