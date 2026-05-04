США заранее сообщили Ирану об операции в Ормузском проливе – СМИ

Карта Ормузского пролива
Axios: США заранее оповестили Иран о намерении провести в Ормузском проливе военную операцию.

Вашингтон предупредил власти Ирана о готовящейся военной операции в Ормузском проливе, передает портал Axios. Белый дом таким образом предостерег Иран от попыток воспрепятствовать проведению операции.  

"Высокопоставленный чиновник администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в воскресенье проинформировал Иран о предстоящей операции США по проведению судов через Ормузский пролив и предостерег Тегеран от вмешательства"

Отметим, что лидер США Дональд Трамп ранее анонсировал проведение военной операции "Проект Свобода", целью которой является деблокирование Ормузского пролива. Иранские военные в ответ заявили о готовности атаковать суда ВМС США, которые приблизятся к проливу.

