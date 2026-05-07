Саудовская Аравия призывает США и Иран к деэскалации

Эр-Рияд призывает Иран и США предпринять усилия для снижения напряженности после огневого столкновения в Ормузском проливе. Саудовская Аравия призывает стороны вернуться к дипломатии.
"Королевство Саудовская Аравия сохраняет позицию поддержки усилий по деэскалации и переговорам. Будьте осторожны с сообщениями в СМИ, ссылающимися на неназванные источники — некоторые из которых утверждают, что они саудовские — и утверждающими обратное"
– замглавы дипломатии СА Райед Кримли
Ранее в СМИ появилась информация о предоставлении Саудовской Аравией и Кувейтом своих военных баз США. Это может позволить Вашингтону продолжить военную операцию "Проект Свобода", направленную по деблокаде Ормузского пролива.