Вестник Кавказа

Тегеран назвал условия открытия Ормузского пролива

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана готовы пойти навстречу в вопросе Ормузского пролива, если США снимут морскую блокаду и окончательно свернут военную активность.

Тегеран готов обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, если США согласятся на завершение войны и деблокируют иранские порты, сообщил постпред ИРИ при ООН Амир Саид Иравани.

"Хотел бы подчеркнуть: Иран в полной мере готов восстановить нормальное движение судов и обеспечивать свободу навигации в Ормузском проливе при условии полного завершения войны и снятия незаконной блокады"

— Амир Саид Иравани

Напомним, что Вашингтон через посредников в Исламабаде передал Тегерану рамочный проект из 14 пунктов. Одним из основных положений программы США является запрет на обогащение урана в Иране на срок до 20 лет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.