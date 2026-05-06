Тегеран назвал условия открытия Ормузского пролива

Власти Ирана готовы пойти навстречу в вопросе Ормузского пролива, если США снимут морскую блокаду и окончательно свернут военную активность.
Тегеран готов обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, если США согласятся на завершение войны и деблокируют иранские порты, сообщил постпред ИРИ при ООН Амир Саид Иравани.
"Хотел бы подчеркнуть: Иран в полной мере готов восстановить нормальное движение судов и обеспечивать свободу навигации в Ормузском проливе при условии полного завершения войны и снятия незаконной блокады"
— Амир Саид Иравани
Напомним, что Вашингтон через посредников в Исламабаде передал Тегерану рамочный проект из 14 пунктов. Одним из основных положений программы США является запрет на обогащение урана в Иране на срок до 20 лет.