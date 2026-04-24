Ключевые условия для участия в ЧМ-2026 озвучил Иран

Иран просит предоставить гарантии национальной команде, чтобы она поехала на чемпионат мир по футболу 2026 года. Ранее в Тегеране настаивали на переносе игр с участием иранской сборной из США в Мексику, однако ФИФА эту просьбу проигнорировала.

Сборная Ирана по футболу должна получить определенные гарантии для участия в предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил президент Федерации футбола страны (ФФИ) Мехди Тадж.

"Чтобы мы поехали туда, нам нужны гарантии, что они не имеют права оскорблять символы нашей системы, особенно Корпус стражей исламской революции. На этой они должны обратить серьезное внимание. Если они дадут такую гарантию и возьмут на себя обязательства, то инцидентов, подобных тому, что произошел в Канаде, больше не будет"

– руководитель ФФИ

Он подчеркнул, что сборная Ирана квалифицировалась на мировое первенство, которое будет принимать ФИФА, а не США или их президент Дональд Трамп.

"Если они согласны принять нас у себя, то они также должны признать, что они никоим образом не должны оскорблять наши военные институты. Потому что, если они это сделают, то, естественно, это может привести к такой же ситуации, которая произошла в Канаде – и тогда нам, возможно, придется вернуться"

– Мехди Тадж

Он отметил, что такие гарантии необходимы, чтобы национальная команда Ирана могла поехать туда со спокойной душой.

В прошлом месяце иранская делегация во глава с Таджем должна была принять участие в конгрессе ФИФА в Ванкувере. Они отправились в Канаду, однако затем решили вернуться в Иран в связи с "неуважительным обращением со стороны иммиграционных властей".

Позже Министр иммиграции Канады Лена Метледж Диаб сообщила, что виза Таджа была аннулирована прямо во время его полета. Она уточнила, что соответствующее решение было принято из-за его связей с КСИР.