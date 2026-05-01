ОЭЗ Кавказа получили миллиарды на развитие туризма

Число резидентов особых экономических зон под управлением института развития Кавказ.РФ с начала 2025 года увеличилось на треть, а объем заявленных инвестиций в туристическую инфраструктуру и объекты индустрии гостеприимства составил 210 млрд рублей, сообщил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров, сообщает пресс-служба института развития.

"На сегодня в наших туристско-рекреационных особых экономических зонах работают 112 резидентов, за последний год привлечено 38 - более трети от общего количества. Объем заявленных ими инвестиций в гостиницы, рестораны, парки развлечений составляет 210 млрд рублей"

- Николай Гончаров

Результат этой работы налицо - уже сейчас номерной фонд курортов Северного Кавказа вырос более чем на 2 200 номеров, совместно с Минэкономразвития России у инвесторов заработала продуманная система поддержки и сопровождения деятельности резидентов, отметил чиновник, передает портал "Это Кавказ".

Также все резиденты могут бесплатно подключиться к создаваемой на курортах инженерной инфраструктуре, это обеспечивает им экономию на капитальных затратах до 25%, - поведал представитель компании.

Не заставила себя ждать и ответная реакция со стороны туристов – поток путешественников на Эльбрус, Мамисон и Ведучи за последние 5 лет вырос на 20%, а ежегодный показатель их посещаемости вплотную приблизился к 2 млн поездок: это около трети всей сферы туризма СКФО, добавил заместитель генерального директора Кавказ.РФ.