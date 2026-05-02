Главы МИД России и Египта обсудили переговоры по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдельати сегодня провели телефонный разговор, главной темой которого стал вопрос возобновления переговорного процесса для достижения устойчивого мира в регионе Персидского залива, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса в целях скорейшего достижения договоренностей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса в зоне Персидского залива с учетом законных интересов всех государств региона"

- МИД России

Как отметили собеседники, никакая военная риторика, а тем более возможное возобновление боевых действий в регионе не приведет к миру, достичь которого можно только дипломатическим путем – в ходе честных и справедливых переговоров, говорится в сообщении министерства, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные США получили официальное разрешение наносить удары по катерам КСИР и другим иранским военным судам, которые создают угрозу для судоходства в Ормузе - высшее военное командование США санкционировало подобные действия. Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что военные страны будут бороться с любыми иранскими судами, которые приблизятся к кораблям ВМС США, участвующим в блокаде.