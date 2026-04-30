США оперативно отреагировали на мирный план Ирана

США получили от Ирана предложение по урегулированию конфликта, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в эфире гостелерадио ИРИ.
Он отметил, что иранская сторона уже получила ответ Соединенных Штатов, переданный через посредников в Пакистане.
В настоящее время иранское руководство его изучает, отметил глава внешнеполитического ведомства.
"Американцы передали пакистанской стороне ответ на 14-пунктный план Ирана, и мы сейчас его изучаем"
– Аббас Аракчи
Напомним, ранее стало известно о том, что Тегеран через Пакистан направил США мирный план из 14 пунктов, который предполагает полное завершение войны.
Согласно нему, иранское руководство на решение ключевых вопросов отводит месяц.