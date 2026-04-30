США оперативно отреагировали на мирный план Ирана

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Соединенные Штаты дали ответ на предоставленный Ираном план мирного урегулирования, состоящий из 14 пунктов.

США получили от Ирана предложение по урегулированию конфликта, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в эфире гостелерадио ИРИ.

Он отметил, что иранская сторона уже получила ответ Соединенных Штатов, переданный через посредников в Пакистане.

В настоящее время иранское руководство его изучает, отметил глава внешнеполитического ведомства.

"Американцы передали пакистанской стороне ответ на 14-пунктный план Ирана, и мы сейчас его изучаем"

– Аббас Аракчи

Напомним, ранее стало известно о том, что Тегеран через Пакистан направил США мирный план из 14 пунктов, который предполагает полное завершение войны.

Согласно нему, иранское руководство на решение ключевых вопросов отводит месяц.

