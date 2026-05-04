Совбез ООН соберется на закрытые консультации из-за ударов по ОАЭ – СМИ

Ситуация вокруг ОАЭ будет обсуждаться на предстоящей встрече Совбеза ООН. Накануне в Минобороны ОАЭ сообщили о перехвате ряда ракет и БПЛА из Ирана.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет закрытые консультации в связи с атаками на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом рассказал дипломатический источник.

Он подчеркнул, что заседание запланировано на 6 мая, передает телеканал Al Jazeera

"В среду Совет Безопасности проведет закрытое консультативное заседание по поводу атак на ОАЭ"

– источник

Накануне Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 12 баллистических ракет и 4 беспилотных летательных аппаратов, которые, предположительно, были выпущены с территории Ирана. В результате инцидента с БПЛА в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра произошел сильный пожар. В Иране отвергают причастность к атакам на ОАЭ и обвиняют США в пожаре нефтепромышленной зоне.