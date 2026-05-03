США приблизились к возобновлению боевых действий против Ирана - СМИ

США могут в ближайшее время начать масштабные боевые действия против Ирана. Соответствующую информацию опубликовал телеканал Fox News со ссылкой на официальных лиц государства.
"Мы ближе к возобновлению крупномасштабных боевых действий, чем 24 часа назад, после того как Иран обстрелял американские суда и нанес удары по ОАЭ ракетами и беспилотниками"
- Fox News
По сообщению телеканала, риск прямого столкновения между США и Ираном вырос после того, как иранские военные обстреляли американские суда и нанесли удары по ОАЭ ракетами и беспилотниками.
Обострение ситуации происходит на фоне американской военной операции Свобода по выводу застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив
Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке Брэд Купер накануне сообщил об инциденте в рамках проведения операции Свобода. Военные США уничтожили шесть иранских катеров, целями которых были торговые суда.
В министерстве обороны США уточнили, что командиры обладают всеми полномочиями для защиты своих сил и торговых кораблей. Офицеры могут самостоятельно отдавать приказы о нанесении ударов при обнаружении вражеских ракет или пусковых установок. Военный указал, что силы США сохраняют за собой право устранять эти угрозы на опережение и не намерены ждать, пока Иран откроет огонь первым.