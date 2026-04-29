Цены на нефть начали умеренное снижение

Цены на нефть на утренних торгах на нефтяных биржах сегодня начали умеренное снижение на ожиданиях того, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и восстановить проход танкеров через водную артерию.

Несмотря на то, что ситуация с Ормузским проливом пока достаточно неопределенна, нефтяные котировки уже отреагировали на объявленную президентом США Дональдом Трампом операцию Project Freedom ("Проект свобода") по проводу через Ормузский пролив судов, которые не имеют возможности выйти из акватории из-за конфликта в регионе, и начали умеренно снижаться.

Так, июльские фьючерсы на эталонную нефть марки Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,21 (1,06%) до $113,23 за баррель после подорожания на $6,27 (5,8%), до $114,44 за баррель, случившегося накануне.

Июньские фьючерсы на нефть эталонной марки West Texas Intermediate (WTI) также дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,1 (1,97%), до $104,32 за баррель, после того, как за предыдущую сессию контракт подорожал на $4,48 (4,4%), до $106,42 за баррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что cпикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф cпрогнозировал дальнейшее повышение нефтяных цен на мировом рынке, выразив мнение, что рост нефтяных цен продолжится и вскоре достигнет уровня в $140.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет должен иметь запас прочности на несколько лет на случай снижения цен на нефть. Глава ведомства привел в пример выход ОАЭ из ОПЕК. Если страны откажутся от скоординированной политики и начнут добычу на полную мощность, цены неизбежно пойдут вниз, и России нужно быть готовой к такому сценарию: государству потребуется финансовый резерв на три года для адаптации к новым условиям.