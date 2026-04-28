Минфин РФ: Бюджет адаптируют к возможному снижению нефтяных цен

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет должен иметь запас прочности на несколько лет на случай снижения цен на нефть. Об этом он сообщил в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Глава ведомства привел в пример выход ОАЭ из ОПЕК. Если страны откажутся от скоординированной политики и начнут добычу на полную мощность, цены неизбежно пойдут вниз.

Силуанов подчеркнул необходимость подготовки к такому сценарию. Он пояснил, что государству потребуется финансовый резерв на три года для адаптации к новым условиям.

"Наш бюджет должен иметь соответствующий запас прочности, не менее чем на три года. За этот период произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке"

- Антон Силуанов

Глава минфина добавил, что российский бюджет зависит от нефтегазовых доходов примерно на 20%. Поскольку цены на нефть могут сильно меняться, правительство заранее создает сбережения на случай их падения. Финансовая модель страны опирается на строгие правила, которые гарантируют выполнение государственных обязательств даже при сильном снижении цен на нефть.

"Нужно всегда иметь подушку финансовую, если мы меньше будем получать доходов от нефти и газа. Точно так мы и поступаем, формируем бюджет исходя из неких бюджетных принципов, правил, формируя трехлетний запас, чтобы мы могли прожить при более низких ценах на нефть"

- Антон Силуанов