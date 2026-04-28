Нефть Azeri Light преодолела порог в $120 за баррель

Стоимость азербайджанской нефти Azeri Light превысила $122 за баррель. За сутки цена выросла более чем на $6, прибавив свыше 5,5%.

Сегодня стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light по итогам последних торгов увеличилась на $6,43 или 5,55% и достигла отметки $122,32. До повышения показатель составлял $115,89, сообщают СМИ.

Отметим, что стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $123,86 за баррель. Это на $5,83, или на 4,94%, выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год базовая стоимость сырья заложена на уровне $65 за баррель.

Напомним, исторический максимум цены на нефть Azeri Light был зафиксирован летом 2008 года, когда она достигла $149,66. Минимальный показатель зарегистрирован 21 апреля 2020 года на уровне $15,81.