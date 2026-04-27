Россияне стали вторыми по численности туристами в Турции

В начале 2026 года турпоток в Турцию из России составил 650 тыс человек, россияне заняли второе место по численности потока туристов в Турции.

В первом квартале 2026 года туристы из РФ стали вторыми по численности в Турции – первое место с небольшим перевесом досталось Германии.

Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в январе-марте страну посетили 650 тыс россиян, 677 тыс граждан Германии, почти 540 тыс граждан Болгарии, 527 тыс иранцев и 314 тыс британцев. Эти страны обеспечили Турции основной турпоток в начале года.

На россиян пришлось 9,5% от общего иностранного турпотока в Турцию, который составил 6,8 млн человек.

Вам может быть интересно

