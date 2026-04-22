Туристам из России стала доступна оплата через СБП в Турции

На турецких курортах заработала оплата российскими рублями через СБП. Воспользоваться такой оплатой можно уже в 800 точках Антальи и 240 заведениях Стамбула.

В Турции стремительно расширяется возможность оплатить товары и услуги через систему быстрых платежей. Соответствующую информацию предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Вопрос - как и чем платить в Турции российским туристам за покупки в магазинах, аптеках, еду и напитки в ресторанах и другие услуги, в 2026 году получил неожиданный ответ - уже можно по СБП, в приложении любого банка. Корреспондент интернет-портала АТОР протестировал новинку и убедился - прямая оплата СБП довольно широко распространена в туристических местах Турции и выгодна"

- АТОР

Компания Turinvoice создала карту с указанием работающих с российской системой мест. Специалисты компании проверили каждую точку, зафиксировав высокий интерес местных предпринимателей к внедрению оплаты через систему быстрых платежей.

Узнать нужные магазины и рестораны туристы могут по специальным наклейкам с фирменным логотипом СПБ.

Сейчас в актуальный перечень вошли более 240 заведений Стамбула и свыше 800 мест в Анталье. Оплатить покупки прямым переводом можно также в аэропорту Анкары, Каппадокии, Адане, Мерсине и на курортах Эгейского моря. Создатели путеводителя фиксируют постоянное расширение базы данных и добавляют в нее примерно 150 новых адресов ежемесячно.