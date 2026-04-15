Вестник Кавказа

Анкара назвала причину отсутствия прогресса в ситуации с Газой

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Турция считает, что Израиль не предпринимает усилий для продвижения мирного процесса в Газе. Израиль должен отказаться от силовых решений.

Анкара не видит намерений Израиля продолжать мирный процесс в Газе. По словам политика Омера Челика из правящей "Партии справедливости и развития", Израиль не выполняет своих обязательств. 

"Мы внимательно следим за ситуацией в Газе. По сути, должен был начаться второй этап, однако Израиль не выполняет ни одного из обязательств первого этапа и пытается сорвать процесс, выдвигая односторонние требования"

– Омер Челик 

По словам Челика, Израиль должен прекратить боевые действия в Газе для продолжения мирного процесса. 

Как отметил политик, Израиль также должен обеспечивать гуманитарную поддержку мирного населения палестинского анклава и открыть КПП "Рафах". 

Челик также акцентировал внимание на ситуации на Западном берегу. По словам политика, Израиль должен работать над стабилизацией ситуации в этом районе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
525 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.