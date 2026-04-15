Анкара назвала причину отсутствия прогресса в ситуации с Газой

Турция считает, что Израиль не предпринимает усилий для продвижения мирного процесса в Газе. Израиль должен отказаться от силовых решений.

Анкара не видит намерений Израиля продолжать мирный процесс в Газе. По словам политика Омера Челика из правящей "Партии справедливости и развития", Израиль не выполняет своих обязательств.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Газе. По сути, должен был начаться второй этап, однако Израиль не выполняет ни одного из обязательств первого этапа и пытается сорвать процесс, выдвигая односторонние требования"

– Омер Челик

По словам Челика, Израиль должен прекратить боевые действия в Газе для продолжения мирного процесса.

Как отметил политик, Израиль также должен обеспечивать гуманитарную поддержку мирного населения палестинского анклава и открыть КПП "Рафах".

Челик также акцентировал внимание на ситуации на Западном берегу. По словам политика, Израиль должен работать над стабилизацией ситуации в этом районе.