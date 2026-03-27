Армия Израиля ликвидировала группу боевиков ХАМАС в секторе Газа

В Израиле сообщили о ликвидации группы бойцов ХАМАС. Они располагались в центральной части сектора Газа.
Военные Израиля уничтожили группу бойцов организации ХАМАС в центральной части сектора Газа. Об этом рассказали в Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).
Как отмечается, пикап с вооруженными бойцами был найден накануне. После этого по ним был нанесен удар.
"Боевики действовали с целью подготовки террористических атак в ближайшее время против сил ЦАХАЛ, действующих в секторе Газа. Сразу после обнаружения силы нанесли удар по вооруженным боевикам с целью устранения непосредственной угрозы"
– армейская пресс-служба
В ЦАХАЛ подчеркнули, что их силы в Южном округе находятся в районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любых угроз.