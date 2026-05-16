Ильхам Алиев: уровень Каспия близок к историческому минимуму за 200 лет

Снижение уровня Каспийского моря, который близок к минимальному за 200 лет, говорит о всей серьезности данной проблемы, заявил Ильхам Алиев в обращении по случаю Всемирного дня окружающей среды.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о ситуации с обмелением Каспийского моря в обращении к участникам международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды 2026 года.

Он отметил, что существую проблема дефицита водных ресурсов, она вызывает серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но и во всем регионе.

"Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму за последние два столетия, наглядно свидетельствует о всей серьезности данной проблемы"

– Ильхам Алиев

Также азербайджанский лидер сообщил, что в число пяти ключевых национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года включено обеспечение чистой окружающей среды и "зеленого роста".

"В соответствии с этим приоритетом предпринимаются целенаправленные усилия по расширению зеленых насаждений и лесных массивов, обеспечению рационального использования водных ресурсов и экологически чистых источников энергии, а также созданию современной инфраструктуры по управлению отходами"

– Ильхам Алиев