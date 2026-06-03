Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы по мини-футболу

Президент Азербайджана поздравил игроков сборной по мини-футболу, которые завоевали титул чемпионов Европы на турнире в Словакии.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание в адрес игроков и тренерского штаба сборной АР, которая стала двукратным чемпионом Европы по мини-футболу. Президент страны отметил прежние достижения команды на европейской и мировой арене, пожелав новых успехов.

"Сборная Азербайджана по мини-футболу, ставшая чемпионом Европы в 2022 году и чемпионом мира в 2025 году, во второй раз стала чемпионом Европы, вписав еще одну яркую страницу в спортивную историю нашей страны. Вдвойне радует, что эта победа была одержана в командном виде спорта. Искренне поздравляю нашу команду с этой великолепной победой и желаю нашей сборной новых успехов. Да здравствует Азербайджан!"

– Ильхам Алиев

Отметим, что сборная Азербайджана по мини-футболу добыла триумф в матче против национальной команды Украины (2:0). Второй титул чемпионов Европы принесли голы Мирмехди Рзаева и Исы Атаева.

В прошлом году Азербайджан стал чемпионом мира по мини-футболу на домашнем турнире. В финале была обыграна Венгрия со счетом 4:2.