Азербайджан стал двукратным чемпионом Европы по мини-футболу

В столице Словакии завершился чемпионат Европы по мини-футболу. В финальном матче встречались сборные Азербайджана и Украины.

Сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла национальную команду Украины и стала чемпионом Европы.

Финальная встреча проходила в Братиславе и завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Мирмехди Рзаев и Иса Атаев.

В полуфинале сборная Азербайджана переиграла команду Сербии (1:1 в основное время, 3:1 по пенальти). По ходу турнира азербайджанская команда также одержала победы над сборной Австрии (1:0), Италии (3:0), Франции (3:2), Казахстана (3:2) и Чехии (5:2).

Напомним, ранее сборная Азербайджана уже становилась чемпионом Европы в 2022 году.

Таким образом, сборная Азербайджана по мини-футболу стала двукратным чемпионом Европы. Ранее команда выигрывала европейское первенство в 2022 году.