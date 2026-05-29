Азербайджанский клуб обжалует отстранение от Лиги конференций

Футбольный клуб "Туран-Товуз" (Азербайджан) намерен обжаловать решение УЕФА отстранить команду от участия в Лиге конференций сезона 2026/27. Об этом сказано в заявлении клуба.
Клуб из Товуза не согласен с отстранением от турнира и попросит Спортивный арбитражный суд (CAS) разобраться в данной ситуации.
Уточняется, что команда также продолжит готовиться к квалификации Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил "Туран-Товуз" от еврокубков из-за того, что семь игроков команды участвовали в договорных матчах в 2019 году.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Туран-Товуз" занял третье место в чемпионате Азербайджана, набрав в 33 турах 59 очков.
Ранее мы сообщали, что УЕФА принял решение о недопуске ТТ к евросезону из-за случая массового участия футболистов клуба (семь игроков) в договорных матчах в 2019 году.