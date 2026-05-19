Силуанов назвал условие для обеспечения предсказуемости рубля

Глава финансового ведомства заявил о том, что рубль может стать более предсказуемым при условии возврата к бюджетному правилу.

Курс рубля можно будет считать более предсказуемым при возврате к бюджетному правилу, такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Об этом он сообщил на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Как отметил Силуанов, одним из факторов укрепления российской национальной валюты стало ослабление бюджетного правила.

"Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетное правило подослабили – курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была"

– Антон Силуанов

Это позволило сейчас рубль сделать более крепким, подчеркнул он.