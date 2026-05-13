Рубль укрепился до 70 за доллар

Внебиржевой курс доллара в России снизился до минимальной с февраля 2023 года отметки, опустившись до примерно 70 рублей за доллар.

Расчетный курс доллара упал ниже планки в 71 рубль, следует из данных торгов.

Такого уровня американская валюта достигла впервые с 8 февраля 2023 года.

В частности, к 12.30 мск доллар обвалился на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 71,01 рубля. За некоторое время до этого момента показатель снижался до 70,98 рубля.

Напомним, что после приостановки торгов долларом на Московской бирже, которая произошла летом 2024 года, курс доллара рассчитывается на основе курса китайского юаня, так как им торги еще ведутся.

Так, курс американской валюты рассчитывается через курс доллара к юаню на форексе и далее через курс юаня к рублю на Московской бирже. Далее этот кросс-курс используется для внебиржевых торгов.

Почему укрепляется рубль?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал неуклонное укрепление рубля в мае в первую очередь с сезонным фактором.

"Традиционно апрель-май – время ослабления доллара к рублю. Если посмотреть графики валютных курсов за последние десять лет, то мы увидим, что именно в апреле и мае рубль очень часто укрепляется. Этот сезонный фактор связан в первую очередь с выплатой налогов: налоги выплачиваются, разумеется, в рублях, и компании продают больше валюты на рынке, чтобы приобрести рубли", - прежде всего сказал он.

"Тот же сезонный фактор обычно приводит к тому, что летом рубль вновь ослабевает: многие россияне едут в отпуска за границу и покупают иностранную валюту за рубли – спрос на доллары растет, и вмести с ним растет курс доллара к рублю", - заверил Мехти Мехтиев.

"В этом году рубль укрепляется сильнее обычного из-за ближневосточного фактора. Блокада Ормузского пролива вызвала рост цен на нефть, в том числе на российскую Urals, а Центральный Банк и Минфин поменяли свою тактику по выкупу иностранной валюты и не покупают ее сейчас в прежних объемах, что способствует сильному подорожанию рубля. Скорее всего, правительство не допустит чрезмерного укрепления национальной валюты и рано или поздно ослабит ее – дорогой рубль вреден для российского бюджета", - обратил внимание экономист.

Что будет делать с рублем правительство?

Ведущий научный сотрудник ИЗиСП пояснил, что при достижении рублем неприемлемой для бюджета цены финансовый блок правительства начнет выкупать валюту в увеличенных объемах.

"Покупка иностранной валюты на валютном рынке России – традиционный инструмент контроля курса рубля. При масштабном выкупе иностранной валюты на нее растет спрос, соответственно, рубль ослабевает. Однако выкупа валюты стоит ждать тогда, когда Центробанк примет решение о наращивании резервов", - отметил Мехти Мехтиев.

"Пока что этого не происходит. Напротив, резервы Центрального Банка немного уменьшились. При этом поступления в Фонд национального благосостояния увеличились, таким образом, власти сейчас переводят деньги из одного фонда в другой, что тоже способствует укреплению рубля. Как только эта процедур завершится, рубль вернется к более рыночному курсу", - ожидает экономист.

Каков рыночный курс рубля?

Эксперт оценил наиболее комфортный для участников рынка курс доллара в 80-90 рублей за $1. "Сделать точные расчеты крайне сложно: для этого надо знать, каковы планы правительства по бюджетным расходам и по какой цене российская нефть продается в настоящее время. Многие необходимые для расчетов сведения попросту закрыты. Но в экспертном сообществе есть предположение, что диапазон 80-90 рублей за $1 устроит всех", - сообщил он.

"Стоит добавить, что с возвращением к власти в США президента Дональда Трампа отношение инвесторов к России заметно улучшилось, и это стало политическим фактором укрепления рубля на протяжении последних полутора лет. Такие факторы, не зависящие ни от Центробанка, ни от рынков, предугадать невозможно, как, к примеру, никто не рассчитывал на иранскую войну в этом году", - продолжил Мехти Мехтиев.

"Впрочем, Центробанк и не занимается политикой – он выполняет технические функции в рамках своих полномочий. В том числе Центробанку безразличен курс валюты, главное – чтобы инфляция внутри России была контролируемой, в пределах 5-6% в год. В последнее время политических факторов, прямо влияющих на экономику, было довольно много, из-за чего стало крайне трудно высчитывать, каким должен быть курс рубля или инфляция", - заключил ведущий научный сотрудник ИЗиСП.