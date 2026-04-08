Доллар снижается к 70 рублям за $1

В среду днем курс доллара пошел вниз, валюта дешевела до 72,975 рубля, такой уровень был достигнут впервые за три года. Также снижается до трехлетних минимумов и курс евро – до 85,45 рубля.

На российском межбанковском рынке курс доллара 13 мая резко пошел вниз и опустился ниже 73 рублей.

Согласно данным торгов, на 12:43 мск доллар подешевел на 1,11% – до 72,975 рубля. Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 19 февраля 2023 года.

Евро также дешевеет: курс опускался на 1,34% до 85,45 рубля. Впервые с 5 июня 2023 года курс евро провалился ниже 86 рублей.

Что укрепляет рубль?

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал укрепление рубля с резким ростом цен на российский экспорт.

"У нас сейчас подорожали очень многие экспортные товары, в особенности те, что составляют большую часть российского экспорта: нефть, газ, нефтепродукты, металлы и другие сырьевые товары. Они продаются в значительной степени за валюту, и рост цен привел к тому, что на внутреннем финансовом рынке РФ теперь предлагается больший, чем прежде, объем валюты, причем в существенном размере. В таких случаях цена валюты падает естественным образом, а цена рубля по отношению к этой валюте увеличивается", - прежде всего сказал он.

"Поэтому сейчас мы видим укрепление курса рубля – это вполне обыкновенная ситуация, когда одного товара больше, а другого меньше, и при наличии спроса тот товар, которого меньше, растет в цене", - добавил Анатолий Аксаков.

"Если говорить о результате этого процесса, то чисто визуально все выглядит так: хорошо, что наш рубль дорожает к иностранным валютам. Но с точки зрения развития экономики это не самый лучший показатель. На мой взгляд, государству уже необходимо влиять на ситуацию в определенной степени, чтобы рубль не слишком сильно укреплялся, поскольку требуется поддержать внутреннего производителя", - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Для этого необходимо снизить цену отсечения по бюджетному правилу. Сейчас цена отсечения – 59 рублей за $1. Нужно сделать ее ниже, чтобы доллар покупался больше при другой цене. Если за рубли будут покупаться доллары в большем объеме, чем сейчас, то рублей станет больше выходить на рынок, и иностранные валюты начнут дорожать. У правительства нет других вариантов, кроме снижения ценного отсечения по бюджетному правилу", - обратил внимание депутат.

"Сейчас мы имеем дело с объективными законами финансового рынка: валюты предлагается все больше на рынке в силу удорожания наших экспортных товаров, и чтобы эту ситуацию изменить, надо, чтобы рублей больше выходило на рынок", - заключил Анатолий Аксаков.