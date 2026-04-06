Доллар подешевел на фоне перемирия между США и Ираном

Доллар на торгах пошел вниз на фоне новостей о заключенном между Вашингтоном и Тегераном двухнедельном перемирии.

Курс евро к доллару на 03:29 мск поднимался до 1,1674 доллара, на закрытие прошлой сессии он составлял 1,1597 доллара за евро. Также снизился курс доллара к иене – с 159,64 иены за доллар до 158,65 иены.

Кроме того, снизился на 0,67% индекс доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) - до 99 пунктов.

Минувшей ночью Вашингтон и Тегеран пришли к двустороннему прекращению огня, оно продлится две недели. Стороны планируют на этой неделе провести прямые переговоры в Пакистане.