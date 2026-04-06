Армагеддона в Иране не будет

Масштабной атаки США на Иран не будет – минувшей ночью стороны договорились о двухнедельном прекращении огня. Трамп заявил, что согласился на это по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

Иран и США договорились о прекращении огня, которое "вступает в силу немедленно" и будет соблюдаться "в Ливане и повсюду", заявил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

"Исламская республика Иран и США вместе со своими союзниками согласились на прекращение огня, в том числе в Ливане и повсюду. Соглашение вступает в силу немедленно"

- Шахбаз Шариф

Сам президент США Дональд Трамп после объявления перемирия с Ираном выразил осторожный оптимизм относительно итогового успеха переговоров с исламской республикой, отметив невероятную сложность предстоящих переговоров, добавив: он не хочет, чтобы они оказались под угрозой.

Переговоры между представителями США и Ирана, которые, как ожидается, начнутся в столице Пакистана Исламабаде уже в пятницу, 10 апреля, будут прямыми, сообщило государственное телевидение ИРИ.

Участие в переговорах с американской стороны будут принимать вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Также известно, что переговоры США и Ирана в Исламабаде пройдут в присутствии представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. В программу зарубежной поездки Вэнса, который находится в Венгрии, может быть добавлен Исламабад.

Сразу после заявления президента США Дональда Трампа Иран заявил о победе над США, в Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики также пригрозили ответить с полной силой, если США совершат "малейшую ошибку" во время перемирия.

Предстоящие переговоры - продолжение событий на поле боя. Крайне важно, чтобы весь народ, все элиты и политические партии доверяли этому процессу, который идет под контролем лидера революции и высшего руководства, поддерживали его и решительно избегали каких-либо заявлений, нарушающих единство, говорится в заявлении ВСНБ Ирана.

Важно добиться решительного политического достижения, чтобы добиться удовлетворения всех требований иранского народа, отмечается в заявлении.

Что касается ущерба, причиненного Ирану в ходе конфликта, то ожидается, что он будет компенсирован из специального инвестиционного фонда, который должен быть сформирован с участием заинтересованных финансовых институтов.

Оговаривается и вопрос судоходства в Ормузском проливе: часть налогов, которые Иран намерен в дальнейшем взимать за прохождение судов, будет направлена на программы восстановления объектов, разрушенных во время конфликта. Правом взимать эту пошлину будут обладать Иран вместе с Оманом.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока и полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе.