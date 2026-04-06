Трамп грозит уничтожить Иран: что США сделают с Ираном и чем это чревато?

Угрозы Дональда Трампа Ирану вышли на новый уровень: в понедельник американский президент сообщил, что цивилизация погибнет и возродить ее не будет возможности. В ответ на обещание Трампа Иран заявил, что расширит территорию ударов за пределы региона. Что и почему Трамп сделает с Ираном и какими будут последствия - рассказываем в нашем материале.

Когда Трамп атакует Иран?

6 апреля президент США пообещал в очередной раз атаковать Иран. По словам Трампа, разрушительные удары будут нанесены по опреснительным установкам, нефтеперерабатывающим заводам, нефтехранилищам, электростанциям, а также мостам. ”Целая страна может быть уничтожена за ночь. И эта ночь наступит завтра”, - пригрозил американский лидер, обозначив, что атака произойдет в 20:00 7 апреля по Вашингтону (04:00 8 апреля по МСК).

Что требует Трамп от Ирана?

Единственное требование, которое в центре ультиматума Трампа Ирану, это открытие Ормузского пролива - небольшого участка Персидского залива, заблокированного Тегераном сразу же после начала американо-израильских бомбардировок страны. Важность Ормузского пролива в том, что через него проходит пятая часть глобальных энергопоставок и компонентов для производства удобрений. Сегодня ни сухогрузы, ни танкеры не могут свободно проходить через пролив, северная часть которого относится к Ирану, не рискуя оказаться затопленными. В результате блокировки пролива цены на нефть и газ растут, а странам, зависящим от поставок энергоносителей, приходится либо объявлять чрезвычайное положение, как Филиппинам и Мадагаскару, либо использовать запасы, как США и Китаю.

Чем Иран ответит США?

После угроз Трампа КСИР (Корпус Стражей Исламской революции), военизированная структура внутри Ирана, которая ведёт войну с США и Израилем, атакующими страну, заявил, что если Вашингтон совершит массированный удар по мостам, электростанциям и других гражданским объектам, Тегеран начнёт наносить удары за пределами региона, лишив США и их союзников нефти на долгие годы. В течении более чем месяца войны на Ближнем Востоке Иран атакует американские военные объекты во многих странах региона, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Оман, Кувейт и т.д.

Как реагируют иранцы на угрозы Трампа?

7 апреля, в день дедлайна Трампа, иранцы выстроились в живые цепи вокруг мостов и электростанций по всей стране, таким образом бросая вызов заявлению американского лидера о том, что он уничтожит цивилизацию. К подобной форме сопротивления американской агрессии ранее призвали граждан страны власти. Президент Ирана, Масуд Пезешкиан, в своих соцсетях рассказал, что на призыв властей откликнулись 14 млн иранцев, готовых пожертвовать жизнью за страну. По словам Пезешкиана, он и сам готов умереть за Иран.

Что происходит с переговорами по Ирану?

Переговорный процесс, начавшийся в марте между Тегераном и Вашингтоном осуществлялся через Пакистан, однако к каким-либо результатам он не привёл. США 24 марта предложили свой мирный план, отвергнутый Ираном, а Иран, в свою очередь, выдвинул свои требования из 10 пунктов 6 апреля. Среди иранских требований - гарантии ненападения со стороны США и Израиля не только на Исламскую Республику, но и на Ливан, а также введение платы за пересечение Ормузского пролива в размере $ 2 млн, которые страна будет делить с Оманом. Деньги за пересечение пролива страна намерена тратить на восстановление инфраструктуры, разрушенной во время войны.

По состоянию на 7 апреля, как сообщает The New York Times, Иран уведомил Пакистан о том, что прекращает любые переговоры с США.

Как реагируют мир на происходящее в Иране?

В целом, большинство стран мира опасаются того, что может произойти, если Трамп осуществит свою угрозу в отношении Ирана, при этом многие страны, в частности, региональные, хотят, чтобы Ормузский пролив был разблокирован любым способом в ближайшее время.

7 апреля Совет безопасности ООН (международный орган, главная задача которого поддерживать мир и безопасность) не смог принять резолюцию по Ормузскому проливу, которая могла дать право странам-членам ООН использовать силу, чтобы возобновить судоходство в проливе. Против проголосовали Россия и Китай.

Премьер-министр Канады, Марк Карни заявил, что страны-участницы конфликта на Ближнем Востоке должны уважать международное право и не атаковать гражданские лица и инфраструктуру.

Правительство Великобритании 7 апреля в очередной раз заявило, что не позволит США использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану.

МИД РФ в заявлении по Ирану от 6 апреля призвал к прекращению боевых действий и предостерёг США и Израиль о том, что их безответственные действия могут привести к окончательному выходу ситуации из-под контроля.

В США демократы (меньшинство) в Палате представителей намерены провести повторное голосование с тем, чтобы ограничить применение военной силы в Иране. Лидер демократов, Хаким Джеффрис, заявил, что для удачного голосования нужно один-два голоса республиканцев, и тогда у Америки будет шанс остановить ”безрассудную войну, которую ведёт Трамп, рискуя втянуть страну в Третью мировую”.

Что будет если США атакуют Иран?

США и Израиль атакуют Иран на протяжении 39 дней, и с самых первых дней от бомбардировок страдали не только военные объекты, но также и гражданская инфраструктура, гибли и продолжают погибать обычные иранцы. В случае, если Трамп осуществит свою угрозу и нанесёт массированный удар по заявленным гражданским объектам в Иране, это приведёт к еще большей гуманитарной катастрофе в стране, чем сейчас. Массовый исход иранцев в соседние страны, как и государственный переворот или революция маловероятны: до сих пор ни первое, ни второе не происходит, несмотря на непростую обстановку в стране.

Возможность увеличения масштабов конфликта не исключена: в случае, если Иран ответит ударами, например, по энергетической инфраструктуре стран региона, их реакция может стать агрессивной, учитывая, что Бахрейн и ОАЭ, в частности, готовы использовать всевозможные средства для того, чтобы разблокировать Ормузский пролив.