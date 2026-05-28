Непогода в Дагестане: оползни оставили ряд сел без газа и дорог

В Республике Дагестан в результате схода оползней нарушено газоснабжение ряда сел в Буйнакском районе. В Цумадинском районе размыта дорога. Кроме того, десятки населенных пунктов остаются без электричества с прошлого вечера.

Неблагоприятные погодные условия в Дагестане привели к проблемам с транспортным сообщением, а также снабжением населения газом и электричеством.

В Буйнакском районе оползень повредил газопровод, что привело к временной остановке газоснабжения пять населенных пунктов.

"От диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Буйнакского района поступило сообщение, что в Буйнакском районе из-за оползня рядом с селом Чанкурбе произошло повреждение газовой трубы высокого давления. Без газоснабжения остаются следующие населенные пункты: Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи, Чабанмахи"

– пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану

Завершить восстановительные работы планируется к 18:00 мск 30 мая.

В Цумадинском районе нарушено транспортное сообщение с тремя селами (Сантлада, Хонох, Хварши). Движение планируется возобновить по временной схеме также с 18:00 30 мая.

Накануне авария в Дагестане оставила без света 42 населенных пункта, верунть электричество обещают также к 18:00 30 мая.

При этом непогода в республике сохранится до конца выходных, в южных районах возможны опасные оползневые процессы.

"По данным Росгидромета, до 31 мая осадки будут продолжаться. Обращаю внимание на необходимость расчистки русел рек, подмостовых пространств"

– глава МЧС РФ Александр Куренков