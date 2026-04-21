Участники ЕАЭС приветствуют присоединение Узбекистана к структуре — Песков

В Кремле заявили о том, что участники ЕАЭС выступают за более тесную интеграцию с Узбекистаном, поддерживая его интерес к объединению.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) поддерживает интерес Узбекистана к вступлению, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он подчеркнул, что страны-участницы нажеются на более тесную интеграцию с коллегами из Узбекистана.

"Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы страны - ближайшие партнеры присоединялись и проявляли интерес к этой интеграции. Поэтому, конечно же, все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана"

— Дмитрий Песков

Как уточнил представитель Кремля, это представляет большой интерес для ЕАЭС.

"И мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь заявил, что участие в союзе экономически выгодно может принести Ташкенту дополнительную прибыль.