Участники ЕАЭС приветствуют присоединение Узбекистана к структуре — Песков

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) поддерживает интерес Узбекистана к вступлению, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Он подчеркнул, что страны-участницы нажеются на более тесную интеграцию с коллегами из Узбекистана.
"Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы страны - ближайшие партнеры присоединялись и проявляли интерес к этой интеграции. Поэтому, конечно же, все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана"
— Дмитрий Песков
Как уточнил представитель Кремля, это представляет большой интерес для ЕАЭС.
"И мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС"
– Дмитрий Песков
Пресс-секретарь заявил, что участие в союзе экономически выгодно может принести Ташкенту дополнительную прибыль.