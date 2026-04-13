Россия и Узбекистан возведут крупнейший в Центральной Азии курорт

Власти Узбекистана приняли решение построить в горах Кашкадарьи крупнейший в Центральной Азии курортный комплекс "Гелон", создавать который узбекским строителям помогут инвесторы из Татарстана.

Власти Узбекистана начали реализовывать масштабный туристический проект – курортный комплекс "Гелон", который будет построен в Кашкадарьинской области при участии российских инвесторов, в роли которых выступит татарстанский бизнес.

Подробности амбициозного проекта на площадке международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" обсудили глава Татарстана Рустам Минниханов и хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов, передает Podrobno.uz.

Проект действительно грандиозен – планируется, что курортный комплекс станет одним из крупнейших в Центральной Азии, а строиться он будет в три этапа.

Ожидается, что новый комплекс не только станет центром притяжения туристического потока из стран ближнего зарубежья, но и окажет серьезное влияние на развитие туристического потенциала региона и привлечение в него инвестиций, говорится в сообщении.

Проект "Гелон" уже получил поддержку президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, для его реализации руководство страны обеспечит регион преференциями для инвесторов, необходимой инфраструктурой, и ключевой строительной техникой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия стала вторым крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана, вложения РФ в экономику центральноазиатской республики за прошлый год составили $4,8 млрд. На первом месте по объему вложений – Китай, который вложил в экономику республики $15,5 млрд. Общий объем иностранных инвестиций в Узбекистан составил чуть более $43 млрд.