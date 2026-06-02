Россия и ОАЭ обсуждают внедрение безналичных платежей для туристов

В ходе ПМЭФ Россия и ОАЭ обсудили введение системы безналичных платежей во время турпоездок граждан РФ.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на площадке ПМЭФ обсудил с министром экономики и туризма ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль Мари вопрос введения безналичных платежей во время турпоездок.

Одной из главных тем переговоров стал туризм, поскольку ОАЭ занимают четвертое место среди популярных направлений отдыха у россиян. Максим Решетников также поблагодарил власти ОАЭ за поддержку граждан РФ в разгар кризиса — бесплатное продление отелей и организацию вывозных рейсов.

Помимо сферы туризма, стороны продолжают активно развивать торгово-экономические связи. Товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2025 года достиг $14 млрд. Между ЕАЭС и ОАЭ принято соглашение об экономическом партнерстве, в настоящий момент завершается согласование меморандума о взаимопонимании.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.