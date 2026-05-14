ОАЭ: Ближний Восток не должен оплачивать желания Ирана

Региональные амбиции Ирана дорого стоят странам Ближнего Востока. В регионе необходимо пересмотреть международные отношения, считают в ОАЭ.

Государства Ближнего Востока не должны расплачиваться за региональные амбиции Ирана, такое мнение выразил советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш.

"От Персидского залива до Йемена, Ливана и Ирака — мы все платим цену за раздутые региональные амбиции Ирана. Роль любой страны в регионе не может обеспечиваться за счет общей безопасности, стабильности и процветания

– Анвар Гаргаш

Он выразил уверенность в необходимости пересмотра отношений между странами региона.

"Пересмотр необходим и неизбежен на четких (принципах) уважения суверенитета, добрососедства и невмешательства в дела других (государств)"

– Анвар Гаргаш

ОАЭ после иранской войны

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на резкое изменение региональной ситуации для ОАЭ в связи с иранской войной, в связи с чем Абу-Даби приходится значительно пересматривать свои подходы во внешней политике.

"Власти ОАЭ понимают, что текущая политическая архитектура в Персидском заливе не позволяет им реализовать те цели, которые они ставят. Сейчас Абу-Даби намерен превратиться в регионального лидера, поскольку видит, что новый формат региона через пять-десять лет может поставить под угрозу ту модель государства, на которую ОАЭ ориентируются. Эмираты не хотят оказаться обычной страной, пусть достаточно дорогой и богатой, с хорошим уровнем жизни, но без всяких особенностей и исключительности", - прежде всего сказал он.

"Саудиты в последнее время в рамках программы развития "Видение-2030" стали более активно развивать свою экономику, делать ее открытой. Реформы, которые проводятся в Саудовской Аравии, уже угрожают инвестиционной привлекательности ОАЭ, поскольку финансовые потоки начнут перетекать в КСА. На этом фоне у Абу-Даби появляется особой мотив в иранском конфликте: военные действия с участием Ирана способны подавить новые растущие центры силы в регионе. Вовлечение в этот конфликт Саудовской Аравии помешает ее развитию", - продолжил Мурад Садыгзаде.

"Отсюда же интерес ОАЭ к укреплению связей с Израилем: сближение с Еврейским государством поможет Эмиратам получить новейшие технологии и превзойти региональные государства по технологическому развитию. И здесь кроется причина антииранской риторики Абу-Даби: чтобы получить определенный доступ к израильским технологиям и другим возможностям, которые может предоставить Тель-Авив, ему выгодно демонстрировать лояльность альянсу США и Израиля", - отметил востоковед.

Эксперт напомнил, что прежде у ОАЭ были конструктивные отношения с Ираном. "Эмираты были одним из основных источников обхода антииранских санкций в регионе. Через банки ОАЭ осуществлялись транзакции в Иран в весьма больших объемах. Но сейчас активы Ирана в Эмиратах заморожены – еще в ноябре было арестовано порядка $250 млрд, то есть проблемы в отношениях двух государств начались уже тогда, а не в марте этого года", - сообщил Мурад Садыгзаде.

"Надо сказать, что внутри ОАЭ уже возникли определенные сложности из-за антииранской и произраильской политики Абу-Даби. Консервативные Эмираты, такие как Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, недовольны – в сети есть информация, что там среди населения царят не самые позитивные настроения. Но государство продолжает быть в авангарде антииранской политики, чтобы закрепить за собой инициативу формирования новой реальности в регионе и заработать на этом", - подчеркнул он.

"В этом плане характерен выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ – дело не только в увеличении нефтедобычи до заявленных 5 млн баррелей в день, но и в попытке получить поддержку Администрации Дональда Трампа. Отказываясь от членства в картеле, Абу-Даби говорит Вашингтону, что не позволит Саудовской Аравии контролировать нефтяной рынок и предлагает США действовать в этой сфере вместе. Такой подход Абу-Даби к региональной политике создает опасную тенденцию, потому что в Персидском заливе будет нарастать раскол", - указал востоковед.

Что может сделать ОАЭ?

В то же время президент Центра ближневосточных исследований отметил ограниченность практических ресурсов ОАЭ для давления на Иран. "Пожалуй, единственный инструмент давления, который есть у Эмиратов, — это деньги. Стоит упомянуть еще израильские технологии и разведку, но все-таки ОАЭ не обладают каким-либо мощным военным ресурсом для наступательных операций. Всерьез воевать с Ираном ОАЭ не хотели бы. Те же системы "Железный купол", переданные Израилем для защиты Эмиратов, показали низкую эффективность из-за специфики иранских ударов, состоящих в основном из беспилотников и гиперзвуковых ракет, для перехвата которых "Железный купол" не подходит. Также КСИР умеет перегревать эту систему ПРО, используя массированные удары ложными целями", - сообщил Мурад Садыгзаде.

"Кстати, именно этот фактор – низкая защищенность от иранских атак – мотивирует другие страны Персидского залива не переходить в антииранский лагерь. Они стараются сохранить нейтралитет, поскольку прекрасно понимают, что когда начнется горячая фаза войны, ни американцы, ни израильтяне им не помогут – и те, и другие будут заботиться о своей безопасности. Пример этого мы увидели во время иранской войны в марте-апреле. Эмираты не могут сохранять нейтралитет потому, что утратили тот образ тихой гавани для бизнеса, который долгое время формировали. Сейчас им достаточно тяжело и потому им приходит по-особому реагировать на происходящие в регионе события", - заключил востоковед.