Вестник Кавказа

Ульянов назвал разговоры о вывозе обогащенного урана из Ирана "преждевременными спекуляциями"

Кусок урановой руды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал активные обсуждения возможного вывоза обогащенного урана из Ирана.

Вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана на данный момент нельзя назвать решенным, так что обсуждение его деталей сейчас представляет собой не что иное, как "преждевременные спекуляции", рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Прежде всего он отметил, что вывоз обогащенного урана в принципе не является чем-то жизненно необходимым, и в любом случае это может быть сделано только с согласия Тегерана.

Дипломат пояснил, что, помимо вывоза, есть также возможность разбавления обогащенного урана, то есть снижения степени его обогащения, в Иране – если Вашингтон и Тегеран выберут этот вариант.

"Таким образом, спекуляции на этот счет преждевременны"

– Михаил Ульянов

Напомним, что ранее глава комитета парламента Исламской Республики по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщил об отсутствии вопроса о вывозе обогащенного урана из Ирана в повестке переговоров с США.

