Трамп предложил кандидата на пост посла США в Азербайджане

Президент США Дональд Трамп назвал имя дипломата, которого он предлагает на пост американского посла в Азербайджане.
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в Азербайджане, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.
В нем говорится, что глава государства хочет, чтобы дипмиссию Штатов в Баку возглавил Александр Олден.
Теперь кандидатуру дипломата рассмотрит Сенат США – он должен утвердить либо отвергнуть ее.
Напомним, Александр Олден – дипломат, эксперт по международной безопасности. На первом президентском сроке Трампа он работал на различных постах в Госдепартаменте, Совете нацбезопасности и Пентагоне. Затем трудился старшим советником компании Palantir Technologies, был научным сотрудником аналитического центра Atlantic Council.