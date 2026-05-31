Трамп предложил кандидата на пост посла США в Азербайджане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп назвал имя дипломата, которого он предлагает на пост американского посла в Азербайджане.

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в Азербайджане, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

В нем говорится, что глава государства хочет, чтобы дипмиссию Штатов в Баку возглавил Александр Олден.

Теперь кандидатуру дипломата рассмотрит Сенат США – он должен утвердить либо отвергнуть ее.

Напомним, Александр Олден – дипломат, эксперт по международной безопасности. На первом президентском сроке Трампа он работал на различных постах в Госдепартаменте, Совете нацбезопасности и Пентагоне. Затем трудился старшим советником компании Palantir Technologies, был научным сотрудником аналитического центра Atlantic Council.

