В Германии пообещали исправить информацию о Грузии на сайте МИД

Посол ФРГ сообщил, что МИД Германии обновит данные о Грузии на своем сайте. Он отметил, что это произойдет в ближайшем будущем.

Информация о Грузии на сайте МИД Германии будет приведена в соответствие с актуальными данными. Об этом сообщил посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер.

Он подчеркнул, что в скором времени сайт будет обновлен, у него будет новый дизайн.

Посол добавил, что он не управляет содержанием сайта, а лишь может поделиться своим мнением с коллегами и донести до них ту или иную информацию.

На сайте внешнеполитического ведомства Германии президентом Грузии по-прежнему указана Саломе Зурабишвили, а главой МИД – Илья Дарчиашвили. С конца 2024 года президентом республики являются Михаил Кавелашвили, а руководителем министерства – Мака Бочоришвили.

Напомним, МИД Грузии уже трижды направлял в МИД Германии официальные ноты с требованием обновить информацию о грузинских властях. Первая нота была отправлена в июле 2025 года, а вторая и третья – в марте и апреле нынешнего года.

