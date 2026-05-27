Владимир Путин пожелал Николу Пашиняну успехов и благополучия

Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Он отметил дружественный характер отношений Москвы и Еревана и добавил, что РФ заинтересована в поступательном развитии этих отношений.

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, 1 июня политику исполняется 51 год. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии"

– Владимир Путин

Глава государства пожелал премьеру Армении здоровья, благополучия и успехов.

Пашинян в понедельник в видеообращении выразил уверенность, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией, в основе которых открытость и искренность.

"Наши отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Этап трансформации считаю позитивным, поскольку в этой новой ситуации мы устанавливаем новые отношения с Россией, и я убежден, что нам это удастся, в том числе потому, что наши отношения с Россией открытые, искренние, мы не скрываем в них никаких темных уголков"

– Никол Пашинян

Также он заверил, что Армения продолжит работу в рамках ЕАЭС.

Россия расставила точки над i

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Ереван пока не перешел ту черту, за которой резкое ухудшение отношений Армении с России станет неизбежным, и стороны по-прежнему могут наладить связи.

"Потенциал для нормализации всегда остается. Никакие необратимые шаги на сегодняшний день властями Армении не предприняты. Россия со своей стороны пока только расставила определенные точки над i в текущих российско-армянских отношениях и обозначила свои приоритеты во взаимодействии с Арменией", - прежде всего сказал он.

"Уже в это воскресенье в Армении состоятся парламентские выборы. После их проведения Москва будет наблюдать за тем, какие шаги предпримет избранное руководство Армении в дальнейшем, каким оно станет по завершении подсчета голосов. Важный вопрос – останется ли настрой Еревана на евроинтеграцию избирательной риторикой, применявшейся в предвыборный период, или же он выльется в реальную политическую и экономическую практику", - продолжил политолог.

"В связи с тем, что выборы очень близко, сейчас трудно определить, насколько всерьез в Ереване восприняли предупреждения Москвы на высшем уровне о рисках утраты экономической интеграции в ЕАЭС. Там нас услышали без сомнения, но что будут делать по этому поводу, станет ясно только после выборов", - заключил Дмитрий Солонников.