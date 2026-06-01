Главное условие для отмены морской блокады Ирана озвучили в США

США выступают за скорейшее открытие Ормузского пролива, сообщил Марко Рубио. По словам американского госсекретаря, Ирану нужно сделать это для отмены морской блокады.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио рассказал, какое условие в первую очередь должно быть выполнено для отмены морской блокады Ирана.

В ходе слушаний в сенате 2 июня он подчеркнул, что Исламская Республика должна открыть Ормузский пролив.

"Если они закончат это (блокировать Ормузский пролив – прим. ред), мы снимем блокаду"

– Марко Рубио

Он акцентировал внимание на том, что безопасность судоходства в Ормузском проливе – приоритет Вашингтона в переговорах с Тегераном.

По словам госсекретаря, данный пролив "должен быть немедленно открыт". Только в этом случае США снимут блокаду, добавил Рубио.

США и Израиль начали атаковать объекты в крупнейших городах Ирана в конце февраля. В ответ Исламская Республика совершала удары по израильской территории и американским объектом в странах Ближнего Востока. США и Иран объявили о прекращении огня 8 апреля, после чего стороны провели переговоры в Пакистане, однако они завершились безрезультатно.

Иран в последние месяцы время от времени перекрывает или ограничивает движение судов через Ормузский пролив. В свою очередь, США объявили о начале морской блокады Ирана 13 апреля. Накануне СМИ сообщили, что Тегеран прервал все контакты с Вашингтоном и полностью заблокировал пролив.