Вестник Кавказа

Трамп требует письменно закрепить уступки Ирана по ядерной программе - СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
По сообщениям СМИ, Дональд Трамп добивается от Ирана письменных гарантий и уступок в ядерной сфере в рамках предварительного соглашения Вашингтона и Тегерана.

Президент США Дональд Трамп на совещании в Белом доме потребовал от Ирана закрепить уступки по ядерной программе письменно, так как счел устные договоренности недостаточными. Об этом сообщил телеканал "ABC News" со ссылкой на источники.

По данным телеканала, иранские переговорщики ранее на словах заверили США, что их страна согласится на ряд условий. Темой текущих обсуждений выступает меморандум о взаимопонимании, который официально продлит прекращение огня, обеспечит постепенное открытие Ормузского пролива и установит сроки дальнейших переговоров.

Ранее газета "The New York Times" сообщила, что Дональд Трамп ужесточил условия проекта соглашения об урегулировании конфликта и направил правительству Ирана новые предложения. Отметим, при этом власти Ирана неоднократно заявляли, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер и Тегеран никогда не хотел обладать ядерным оружием.

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