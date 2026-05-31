В Турции ждут визита Трампа

Турецкие СМИ сообщают о готовности президента США посетить Анкару в следующем месяце. По их данным, глава Белого дома намерен посетить саммит НАТО.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в следующем месяце может приехать в Турцию. Об этом этом пишут турецкие средства массовой информации.

По данным издания Clash Report, в республике ожидают, что глава Белого дома прилетит в Анкару для участия в саммите НАТО.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел в последнее время несколько телефонных разговоров с американским коллегой, в ходе которых Дональд Трамп выразил желание приехать в республику.

Ранее сообщалось, что президент США сообщил турецкому лидеру, что собирается посетить июльский саммит НАТО.

Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7–8 июля.