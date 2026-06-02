Роскачество оценило товары из Армении

Глава Роскачества Протасов заявил об обнаружении недочетов в товарах из Армении в ходе экспертиз организации. По словам Протасова, производители исправляли недостатки.

Роскачество ранее проводило экспертизу товаров из Армении. Организация фиксировала недочеты в тех или иных импортируемых в РФ товарах различных категорий, при этом многие производители оперативно откликались на претензии и стремились улучшить продукт, заявил глава организации Максим Протасов.

"Ранее в различных товарных категориях мы выявляли недочеты в продукции производителей из Армении, но в основном производители их оперативно исправляли"

– Максим Протасов

В организации отметили, что ориентируются на запросы потребителей. По словам Протасова, Роскачество готово провести исследования по товарам из Армении, если потребители будут проявлять интерес к этой продукции.

Отметим, что Россельхознадзор с 30 мая начал вводить ограничения на поставки аграрной продукции из Армении. 2 и 3 июня под запрет попали абрикосы, персики, баклажаны, картофель и ряд других товаров.