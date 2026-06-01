Дни культуры Азербайджана в Беларуси запланированы на 2027 год

В будущем году планируется провести в Беларуси Дни культуры Азербайджана. Дни культуры Беларуси в Азербайджанской Республике состоялись в 2024 году.

Провести Дни культуры Азербайджана в Беларуси планируется в 2027 году, рассказал вице-премьер АР Самир Шарифов, передает агентство БЕЛТА.

Прежде всего Шарифов отметил, что в последние годы между двумя государствами активно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.

"В 2024 году мы принимали у себя Дни культуры Беларуси. Есть планы провести в следующем году Дни культуры Азербайджана в Беларуси"

– Самир Шарифов

Отметим, что накануне в рамках 16-го заседания азербайджано-белорусской Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске был подписан ряд документов, направленных на дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в экономической, социальной и гуманитарной сферах.