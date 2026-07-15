Иран ответил США атакой на военные базы

В ответ на очередную волну американских ударов по территории Ирана была проведена ответная операция, иранские военные ударили по базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте.

Военные базы США в трех странах Персидского залива стали целью ударов Ирана в ночь на 17 июля.

Армия Ирана атаковала дронами Arash авиабазу Сахир в Бахрейне, удары наносились по стоянке боевых вертолетов и самолетов разведчиков Р-8. Атака была выполнены в рамках операции "Молния" против баз США на Ближнем Востоке.

Сирены в Бахрейне сработали дважды за ночь.

Также дважды был атакован Катар, сработали системы ПВО.

Базы Соединенных Штатов в Кувейте также подверглись иранской атаке в рамках ответных мер.

"Несколько часов назад в рамках двенадцатого этапа операции "Молния" разрушительные беспилотники "Араш" армии Исламской Республики Иран нанесли удары по дислоцированным силам и центрам материально-технического обеспечения террористической и совершающей убийства детей армии США в Кувейте"

– армия Ирана

В CENTCOM при этом отметили, что атаки Ирана на страны Персидского залива "не оказали оперативного воздействия" на американские войска.