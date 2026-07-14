EC заморозил потолок цен на российскую нефть — СМИ

Российские СМИ сообщают, что послы стран Европейского союза на неделю заморозили "потолок" цен на нефть из РФ на уровне в $44 за баррель, так как не приняли очередной пакет санкций.

Послы государств Евросоюза заморозили на неделю потолок цен на нефть России, соответствующую информацию предоставил один из российских источников в Брюсселе.

Сообщается, что теперь цены держатся на уровне $44 за баррель Urals.

Согласно информации источника, послы были вынуждены прибегнуть к подобной мере, так как 21-й пакет антироссийских рестрикций так и не был принят.

Очередной пакет санкций против России должен был продлить действие этой меры, пишет ТАСС.

"Действие потолка цен на нефть продлено без изменений до 23 июля, когда переговоры по 21-му пакету будут возобновлены"

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