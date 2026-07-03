Аэрофлот увеличит число рейсов из Краснодара в Стамбул

С 1 августа российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту регулярных пассажирских рейсов по маршруту Краснодар – Стамбул до девяти полетов в неделю.

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 августа увеличит число рейсов между Краснодаром и Стамбулом до девяти в неделю. Информацию об этом опубликовала пресс-служба перевозчика.

​"Новые рейсы, в дополнение к имеющимся ежедневным полётам, будут выполняться по понедельникам и субботам. Таким образом, общее число рейсов по этому направлению будет достигать 9 в неделю"

- Аэрофлот

​На маршруте между Краснодаром и Стамбулом задействованы самолеты Airbus A320 в двухклассной компоновке эконом и бизнес.

​Напомним ранее в летнем расписании-2026 компания запустила прямые регулярные рейсы из Краснодара в семь российских городов и шесть зарубежных. По России самолеты летают в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань и Новосибирск, а за границу рейсы отправляются в Ереван, Стамбул, Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Дубай.