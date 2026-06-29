Аэрофлот возобновит регулярные рейсы из Краснодара в Дубай

Компания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Дубай из Краснодара с 24 июля текущего года, при этом перевозчик планирует выполнять четыре перелета еженедельно.

Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 июля начинает регулярные полеты из Краснодара в ОАЭ. Соответствующую информацию в пятницу сообщила пресс-служба компании.

"До конца сентября полеты будут выполняться в международный аэропорт Дубай, далее - в международный аэропорт Аль-Мактум"

- пресс-служба Аэрофлота

Самолеты будут летать четыре раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Маршрут обслужат лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке Эконом и Бизнес.

Напомним, ранее в марте 2026 года из-за начала военных действий между Ираном, Израилем и США перевозчики РФ прекратили осуществлять полеты в страны Ближнего Востока. Авиасообщение с ОАЭ "Аэрофлот" восстановил 1 июня, и на сегодняшний день компания отправляет два рейса из Москвы в Дубай каждые сутки.