Бойцы из Дагестана никогда не будут драться друг с другом – Махачев

Ислам Махачев поведал о правиле, которого придерживаются все дагестанские бойцы. Он отметил, что они никогда не будут сражаться друг против друга.

Дагестанские бойцы смешанных единоборств никогда не выйдут в октагон друг против друга. Об этом заявил чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев.

В интервью Деметриусу Джонсону.он подчеркнул, что этого правила придерживаются все бойцы из Дагестана.

"Нет, нет, конечно, мы никогда не будем драться. Как ты вообще можешь драться с человеком, с которым тренируешься уже много лет? Например, во многих тренировочных лагерях Чанко (Магомед Зайнуков) приезжает в лагерь Усмана (Нурмагомедова), помогает ему, дает хорошие раунды. Усман, в свою очередь, приезжает на его сборы, помогает ему, дает хорошие раунды. Как вы вообще можете после этого драться друг с другом?"

– Ислам Махачев

Боец подчеркнул, что сразу после чемпионства Хабиба Нурмагомедова понимал, что никогда не будет с ним драться. Он напомнил, что Хабиб помогал ему, когда он только начинал заниматься этим видом единоборств.

"Когда я только начал заниматься этим спортом, Хабиб с самого первого дня мне помогал. Как мы вообще можем драться друг с другом? Дело даже не в дружбе, мы все братья. Для наших одноклубников невозможно драться друг с другом"

– Ислам Махачев

Напомним, в минувшие выходные Махачев успешно защитил звание чемпиона UFC в полусреднем весе. В главном бою турнира, проходившего в Филадельфии, он победил представителя Ирландии Иана Мачадо Гэрри.