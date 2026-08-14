США не смогут перезапустить военные базы на Ближнем Востоке – Тегеран

Власти Ирана, по словам командующего армией ИРИ, не допустят возобновления работы американских военных баз в странах Ближнего Востока.
Америке не будет позволено возвратить к работе свои военные базы на Ближнем Востоке, такое заявление сделал командующий армией Исламской Республики Амир Хатами.
"Каждый должен знать, что американские базы ни при каких обстоятельствах не смогут вернуться к прежнему состоянию"
– Амир Хатами
Военачальник подчеркнул, что Тегеран ни при каких условиях не допустит этого.
Он добавил, что США на данный момент оказались выдавлены из Ормузского пролива, а также Персидского залива и Оманского моря.
"Им больше не разрешено входить в Персидский залив, Оманское море и Ормузский пролив", - заявил генерал-лейтенант.